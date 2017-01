Vorschau (19:05) Leitartikel zu den Handelsbeziehungen der USA: Totally overrated America first lautet das Motto des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Zu unamerikanisch ist dem politischen Quereinsteiger bislang vor allem die Automobilindustrie, die zu viele Fahrzeuge in Mexiko zusammenschraube. Toyota, Ford, GM – wer nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird mit einem Twittersturm bedacht. Dabei ist es egal, wie viel Produktion ein Autobauer tatsächlich in Mexiko hat. Siemens-Chef Joe Kaeser sollte sich daher nicht zu sicher sein, dass er von Trumps Tweets verschont bleibt. Der Milliardär agiert oft frei nach dem Motto: Erst twittern, dann denken. So exportiert Toyota zwar Autos in die USA – aber kaum aus dem südlichen Nachbarland. Ganze 82000 Toyota waren 2015 in Mexiko hergestellt worden. Nicht einmal ein Zwanzigstel des US-Produktionsvolumens.

