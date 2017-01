Vorschau (19:08) Chinesische Blue Chips bald in Frankfurt Der Start des Handels in chinesischen Blue Chips in Frankfurt steht bald bevor. Zhu Junjun, für Produktentwicklung bei der Ceinex (China Europe International Exchange) verantwortlich, sagte der Börsen-Zeitung, er hoffe, dass ab dem zweiten Halbjahr chinesische Blue Chips in Frankfurt gehandelt werden können. „Im ersten Schritt handelt es sich um Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von etwa 25 Mrd. bis 300 Mrd. Renminbi", so Zhu. Umgerechnet entspricht dies gut 3 Mrd. Euro bis 40 Mrd. Euro. Ceinex ist das Joint-Venture der Deutschen Börse und der Shanghai Stock Exchange sowie der China Financial Futures Exchange und startete Ende 2015. Ceinex habe bereits Signale von einigen Unternehmen erhalten, die ein Listing angehen möchten. Im Fokus stehen demnach vor allem etablierte Unternehmen aus der verarbeitenden Industrie. Regulatorisch und gesetzlich seien die Rahmenbedingungen bereits gegeben. Vorgesehen ist die Ausgabe so genannter D-Shares, also Aktien, die unter chinesischem Recht von chinesischen Unternehmen in Deutschland emittiert werden und eine deutsche Wertpapier-Identifikation tragen. Auch plant Ceinex einen Future-Kontrakt auf einen CSI 300-ETF.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 10.1.2017: Berichterstattung von Dietegen Müller auf den Seiten 1 und 13



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25763&titel=Chinesische-Blue-Chips-bald-in-Frankfurt







Termine des Tages

Dienstag, 10.01.2017



Ergebnisse

Lufthansa: Verkehrszahlen

Metro: Umsatz 1. Quartal







Anlagemagazin