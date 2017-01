Dialysekonzernen in den USA droht Aderlass Den Anbietern von Dialysebehandlungen in den USA drohen Umsatzeinbußen aufgrund eines regulatorischen Markteingriffs. Die Gesundheitsbehörde Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) hat eine Verordnung verabschiedet, wonach Zusatzleistungen für eine bestimmte Gruppe bedürftiger Dialysepatienten gekappt würden. Die Neuregelung soll am 13. Januar in Kraft treten. Für Fresenius Medical Care (FMC) könnte sich diese Entscheidung nach eigenen Angaben erheblich nachteilig im Geschäft auswirken. Gemeinsam mit dem US-Wettbewerber Davita und Patientenvertretern habe der Konzern Klage gegen die Verordnung eingereicht. Die FMC-Aktie büßte nach der Mitteilung teilweise mehr als 7 % ein und ging 6,3 % leichter bei 74,54 Euro als Tagesverlierer im Dax aus dem Markt. Damit wird das Unternehmen mit gut 23 Mrd. Euro bewertet. Die Titel der 13 Mrd. Dollar schweren Davita verloren im Verlauf gut 2 % an Wert.