Serie „Immobilienmärkte im Ausnahmezustand“ (Teil 6): „Die öffentliche Hand ist zu blöd zum Bauen“ Florian Pronold reicht es. Nachdem sich die Kosten der Elbphilharmonie in Hamburg mehr als verzehnfacht haben, nachdem der Tiefbahnhof Stuttgart 21 auch Jahrzehnte nach Planungsbeginn nicht einmal im Ansatz fertig ist und auch der Berliner Pannenflughafen BER den Kosten- und Zeitrahmen sprengt, platzt dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesbauministerium der Kragen: In der Öffentlichkeit herrsche inzwischen die Meinung, „die öffentliche Hand ist zu blöd zum Bauen". Wer wollte widersprechen? Zwar hat eine Untersuchung von 300 Hochbauprojekten des Bundes ergeben, dass knapp 60 % der Bauten im Kostenrahmen und fast 65 % im Zeitrahmen blieben. Doch dass 40 % deutlich teurer wurden als geplant, will das Ressort künftig nicht mehr hinnehmen. Großbaustellen wie der Berliner Flughafen oder der Tiefbahnhof S21, die scheinbar nie fertig werden, dafür aber ein Vielfaches der ursprünglich veranschlagten Mittel verschlingen, stellen die Kompetenz von Staat und Baukonzernen in Frage. Die Bundesregierung strebt daher eine Reform der Planung an.