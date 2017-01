Chinas Aktienmarkt nimmt Fahrt auf Chinas Aktienmarkt steht nach langer Durststrecke wieder vor rosigeren Perspektiven. Im Sog von guten Konjunkturdaten macht sich ein positives Sentiment bemerkbar. Die Analysten trauen dem Leitindex in Schanghai für 2017 Avancen von gut 20 % zu. Dabei setzen sie auf kräftig steigende Unternehmensgewinne sowie eine Umschichtung von der Bond- und Immobilienanlage in Dividendenwerte. Anspannungen am heimischen Devisen- und Bondmarkt haben sich im krassen Gegensatz zum Januar 2016 diesmal nicht auf das Aktiengeschehen übertragen. Nachdem am Montag auch zum Start in die zweite Handelswoche leichte Avancen verzeichnet wurden, liegt der marktbreite Leitindex Shanghai Composite bei 3172 Punkten nun mit 2,2 % vorne. Dies ist ein scharfer Kontrast zum vergangenen Jahr, als das Barometer in der ersten Januarhälfte regelrecht in die Knie ging und 15 % verlor.