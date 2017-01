Studie erwartet deutliche Vorteile durch Börsenfusion „Die geplante Börsenfusion ist ein Konsolidierungsschritt, der den weiteren Bedeutungsverlust von Frankfurt nicht nur abbremst, sondern dreht". Das sagt Dirk Schiereck, Professor für Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt, im Interview. Die geplante Fusion von Deutscher Börse und London Stock Exchange bringe für die verschiedenen betroffenen Anspruchsgruppen deutliche Vorteile. „Frankfurt wird durch seine Aufstellung und erst recht vor dem Hintergrund des Brexit an Bedeutung gewinnen", so Schiereck, der überzeugt ist, dass es eher zu Verlagerungen nach Frankfurt kommen wird. In einer Studie, die das Fusionsvorhaben aus ökonomischer Sicht bewertet, warnt Schiereck zugleich vor einem Scheitern. Ohne Zusammenschluss drohe dem deutschen Börsenplatzbetreiber und seinen Anspruchsgruppen und damit dem Finanzplatz Frankfurt mittelfristig ein erheblicher Bedeutungsverlust. Vorteile für den Finanzplatz ergeben sich Schiereck zufolge u.a. im Primärmarktbereich. Die Fusion „würde mittelständischen Unternehmen den Londoner Markt öffnen und ihnen eine Option zur fremdkapitalbasierten Finanzierung deutscher Investitionen bieten".