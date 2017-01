Interview mit Vorstandssprecher Wolfgang Weiler : HUK-Coburg distanziert die Konkurrenten Die HUK-Coburg hat den Konkurrenten in der Autoversicherung im vergangenen Jahr erneut die Rücklichter gezeigt. „Wir haben einen Rekord erreicht, wenn man den Zuwachs der versicherten Autos betrachtet", sagte Vorstandssprecher Wolfgang Weiler im Interview der Börsen-Zeitung. Das bisher höchste Plus verzeichneten die Coburger im Jahr 2014 mit 461.000 Fahrzeugen. Nun dürfte der Marktführer in Deutschland erstmals mehr als 11 Millionen Fahrzeuge versichern. Weiler erwartet, dass die HUK-Coburg auch bei Telematik die Marktführerschaft erringen kann. Dort sieht sich aktuell die Allianz an der Spitze. Weiler rechnet mit einer schlechteren Schaden- und Kostenquote 2016 wegen steigender Preise von Ersatzteilen. Autohersteller nutzten ihre Monopolsituation bei sogenannten Designteilen. Er gab keine Prognose für die Preisentwicklung in der Autoversicherung ab. Angesichts sinkender Margen der Branche sagte er: „Wahrscheinlich ist jeder gut beraten, seine wirtschaftlichen Dinge gut zu ordnen."