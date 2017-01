J. Safra Sarasin gibt in Deutschland auf Die Privatbank J. Safra Sarasin plant offenbar den Rückzug aus dem deutschen Markt. Das Geschäft werde im Laufe des Jahres abgewickelt, zitiert die Schweizer „Finews" nicht namentlich genannte Quellen. Auf Nachfrage der Börsen-Zeitung wollte die brasilianisch-schweizerische Bank den Fall weder bestätigen noch dementieren. In Deutschland, das vor einem Jahr noch als Kernmarkt bezeichnet worden war, will die Bank dem Bericht zufolge fünf Standorte schließen, darunter neben dem Hauptsitz in Frankfurt die Filialen in Hamburg, Hannover, München und Stuttgart. In Deutschland habe die Bank etwas mehr als 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die deutsche Tochter der Bank mit Sitz in Basel ist in eine Reihe von Aufsehen erregenden Skandalen verwickelt. Die brasilianische Unternehmerfamilie Safra hatte die traditionsreiche Bank Sarasin im Jahr 2012 übernommen und sie anschließend per Ende Juli 2012 mit der eigenen Bank J. Safra in Genf fusioniert. Die umstrittenen Geschäfte passierten zwar vor der Übernahme der Bank Sarasin, wirken aber bis heute nach.