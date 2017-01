Leitartikel zum Brexit: Fürchtet Euch Wann immer Theresa May das Wort ergreift, versichern Heerscharen von Analysten und Kommentatoren, dass sie unmöglich gemeint haben kann, was sie gesagt hat. Als die britische Premierministerin feststellte, Brexit bedeute Brexit, wurde so getan, als gäbe es unendlich viele Ausgestaltungsmöglichkeiten für einen EU-Austritt. Die Vorstellung eines weichen, kuscheligen und irgendwie flexiblen Abschieds vom Kontinent fand naturgemäß viele Anhänger – vor allem unter denjenigen, die vom Ausgang der Volksabstimmung enttäuscht wurden. Denn eigentlich ginge in diesem Szenario alles so weiter wie bisher, nur dass man der Staatengemeinschaft nicht mehr angehören würde, eine reine Formsache also. Als May sagte, Großbritannien müsse die Kontrolle über seine Grenzen wiedererlangen und dem Europäischen Gerichtshof müsse die Rechtshoheit über die britischen Gerichte entzogen werden, wurde so getan, als ließe sich das problemlos bewerkstelligen, ohne den europäischen Binnenmarkt zu verlassen. Nun sagte May, man könne nicht aus der EU austreten und gleichzeitig an Teilaspekten der Mitgliedschaft festhalten. Handel und Zuwanderung seien kein Nullsummenspiel. Brüssel kommuniziert dagegen immer wieder eine ganz andere Position: Den Briten soll der reibungslose Zugang zum Binnenmarkt nur dann weiterhin gewährt werden, wenn sie eine unkontrollierte Zuwanderung aus den EU-Mitgliedstaaten auch weiterhin in Kauf nehmen. May will angeblich 2020 den Ausstieg aus der Europäischen Menschenrechtskonvention zum Wahlkampfthema machen. Der Abschied aus dem Zuständigkeitsbereich des Europäischen Gerichtshofs wäre demnach nur eine Zwischenetappe.