Analyse „Im Blickfeld“: Acht Jahre Obama – Ein stolze Bilanz, aber mit Makeln Nach acht Jahren unter dem nun aus dem Amt scheidenden Präsidenten Barack Obama hat sich in der US-Wirtschaft eine dramatische Wende vollzogen. Nachdem die tiefste Rezession seit der Weltwirtschaftskrise überwunden war, setzte Ende 2010 am Arbeitsmarkt eine Erholung ein, die bis heute anhält. Durch die als Obamacare bekannte Gesundheitsreform sind fast 17 Millionen Menschen, die vorher den Arztbesuch aus eigener Tasche zahlen mussten, krankenversichert. Auch hat die Konjunktur nach mehreren Jahren der Flaute während der zweiten Hälfte 2016 wieder an Fahrt gewonnen. Dennoch stellt der künftige Präsident Donald Trump seinem Vorgänger miserable Noten für dessen Wirtschaftspolitik aus und beschreibt Obamacare schlichtweg als „Desaster". Zwar scheinen die Zahlen in klarem Widerspruch zu Trumps reißerischen Parolen zu stehen. Gleichwohl deutet dessen überraschender Wahlsieg darauf hin, dass viele Amerikaner mit dem neuen Präsidenten einer Meinung sind. Die Gründe sind in Arbeitsplatzverlusten in wichtigen Industriebranchen sowie dem Einkommens- und Wohlstandsgefälle zu finden, das ungeachtet der Erholung am Arbeitsmarkt unter Obama immer größer wurde.