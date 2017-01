Vorschau (18:52) Siemens-Aktie geht auf Rekordkurs Wenn die Siemens-Aktionäre sich am 1. Februar versammeln, können sie sich nicht nur über ein Plus des Aktienkurses von 30% auf 104,20 Euro im vergangenen Geschäftsjahr (30. September) freuen. Ein Grund zur Hochstimmung ist auch, dass der Kurs nun auf einen Rekord zusteuert. Die Höchstmarke stammt vom 2. März 2000. Damals schloss das Papier bei 123,65 Euro – nach EQS-Group-Angaben, andere Dienstleister berechnen um wenige Cent abweichende Werte wegen der Osram-Abspaltung. Am Dienstag stieg die Aktie um 1,5% auf 117,75 Euro. Währenddessen ziehen Analysten ihre Kursziele so stark nach oben, dass auch der höchste Stand während eines Handelsverlaufs, der am 3. März 2000 mit 126 Euro erreicht wurde, pulverisiert wäre. UBS zielt seit Dienstag auf 131 statt auf 105 Euro – der saftige Aufschlag dürfte positiv auffallen, wenn Siemens über Mandate für eine Medizintechnik-Börsennotierung nachdenkt. Société Générale hält mit und erhöht von 120 auf 135 Euro. Damit würde auch die Marktkapitalisierung auf Rekordniveau steigen. Er liegt bei 100,1 Mrd. Euro, erreicht am 27. Dezember 2007 auf Basis von 914 Millionen ausstehenden Aktien. Aktuell beträgt die Kapitalisierung 95,2 Mrd. Euro (808 Millionen Aktien). Allerdings wurde seitdem Osram abgespalten mit einer Anfangs-Kapitalisierung von 2 Mrd. Euro.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 11.1.2017: Bericht von Michael Flämig auf Seite 7



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25774&titel=Siemens-Aktie-geht-auf-Rekordkurs



