Bei Metro ist die Bescherung ausgefallen Die vor der Aufspaltung stehende Metro hat enttäuschende Umsatzzahlen für das Startquartal 2016/17 vorgelegt. Während der Gruppenumsatz nominal um 0,6% auf 17 Mrd. Euro abbröckelte, ging es in flächenbereinigter Rechnung nur in homöopathischer Dosierung (+0,1%) bergauf. Zur Ergebnisentwicklung in dem für den Handel entscheidenden Weihnachtsquartal werden keine Angaben gemacht. „Insgesamt haben wir uns in einem anspruchsvollen Marktumfeld im Weihnachtsquartal solide behauptet", versuchte Vorstandschef Olaf Koch zu relativieren. Die Investoren sahen das zunächst anders und schickten die Aktie auf Talfahrt, obwohl Koch die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte. In der Spitze gab der MDax-Wert um 3,7% nach. Am Nachmittag vollzog die Aktie den Schwenk und ging mit 31,31 Euro (+0,2%) aus dem Handel. Zu berücksichtigen ist, dass die Aktie zuletzt von der näher rückenden Aufspaltung profitierte. Seit Anfang November hat das Dividendenpapier fast 20% an Wert gewonnen.