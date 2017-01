Spaniens Aktienmarkt: Hoffnung auf Ende der Unsicherheit König Felipe VI. lobte in seiner Eröffnungsrede vor ausländischen Fondsmanagern am Dienstag die Internationalisierung von Spaniens Unternehmen, die wesentlich dazu beigetragen hat, das Land aus der Krise zu führen und wieder attraktiv zu machen. Zwei Tage lang tauschen sich potenzielle Anleger und Vertreter von Großkonzernen auf dem „Spain Investors Day" in Madrid über Perspektiven und Chancen aus. Das starke Interesse aus dem Ausland an spanischen Werten war in den letzten Jahren seit dem Ende der langen Rezession die treibende Kraft am Aktienmarkt. Es wird erwartet, dass sich der Anteil der heimischen Aktien im Besitz ausländischer Anleger im letzten Jahr gegenüber den 43% von 2015 weiter erhöht hat. Dabei war 2016 ein schwaches Jahr für die Madrider Börse, deren Leitindex Ibex35 um 2,4% auf 9.352 Punkte fiel. Zum Jahresauftakt ist der Markt leicht gestiegen, auf 9.452 Punkte am Dienstag.