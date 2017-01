Vorschau (18:29) IHK Frankfurt kritisiert Börsenfusion – Interview mit Präsident Mathias Müller Die IHK Frankfurt hat Bedenken gegen den geplanten Zusammenschluss der Deutschen Börse und der London Stock Exchange. Stein des Anstoßes ist ihrer Ansicht nach der vereinbarte Sitz der Fusionsholding in der britischen Hauptstadt sowie die Tatsache, dass englisches Recht Grundlage für die Fusion und das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen sein soll. „Wir glauben, dass die vorschnelle Entscheidung für London unbedingt revidiert werden muss", sagt IHK-Präsident Mathias Müller im Interview. „Wir müssen feststellen, dass durch das Brexit-Votum, den Beschluss einer Mehrheit der britischen Bevölkerung, aus der Europäischen Union auszutreten, ein neuer Sachverhalt entstanden ist. Da der Sitz dann außerhalb der EU liegt, muss die Standortfrage völlig neu bewertet werden." Müller befürchtet, dass die für die Börsenaufsicht zuständige hessische Landesregierung bei der derzeit vorgesehenen Struktur der Fusion letztlich ihren börsenrechtlichen Pflichten nicht mehr nachkommen kann. „Die Landesregierung hat nur auf die Frankfurter Börse ein Durchgriffsrecht, nicht aber auf die Londoner Holding. Sie kann dann über die Fortentwicklung der Frankfurter Wertpapierbörse philosophieren, aber sie kann nicht mehr auf das Ganze Einfluss nehmen."

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 12.1.2017: Bericht von Christopher Kalbhenn auf Seite 1

sowie Interview mit Mathias Müller, Präsident der IHK Frankfurt, geführt von Christopher Kalbhenn auf Seite 2

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25777&titel=IHK-Frankfurt-kritisiert-Boersenfusion-–-Interview-mit-Praesident-Mathias-Mueller







Termine des Tages

Donnerstag, 12.01.2017



Ergebnisse

Compagnie Financière Richemont: Trading Update

Hella KGaA Hueck & Co.: 2. Quartal

Südzucker: 3. Quartal



Hauptversammlungen

Moboti







