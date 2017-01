Vorschau (18:29) Leitartikel zum Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht: Seitenwechsel So rasch ändern sich die Zeiten. Noch vor Jahresfrist warb die Deutsche Bundesbank um Verständnis für Pläne des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht, die Spielräume von Banken bei der Berechnung ihres Eigenkapitalbedarfs durch Nutzung interner Modelle einzuschränken. „Seien wir ehrlich: Die aktuell diskutierten Maßnahmen können durchaus zu höheren Kapitalanforderungen bei einzelnen Banken führen", erklärte Vorstandsmitglied Andreas Dombret. Dies sei auch richtig, und zwar immer dann, wenn Banken hohe Risiken eingegangen seien oder Risiken trügen, die bislang modelliert wurden, aber künftig dem Standardansatz unterliegen. Im Falle eines „deutlichen Anstiegs der Gesamtkapitalanforderungen im Bankensystem insgesamt" solle man die Gesamtkalibrierung gleichwohl noch anpassen. Im Oktober erklärte er dann, nur im Falle eines Gesamtanstiegs „um 0% oder nahe 0%" sei die Bedingung erfüllt, dass der Abschluss des Regelpakets Basel III die Kapitalanforderungen nicht signifikant erhöhe. BaFin-Präsident Felix Hufeld schlägt in die gleiche Kerbe. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte der transatlantische Streit um die neuen Kapitalregeln vor wenigen Tagen, als die entscheidende Sitzung des Verwaltungsrats des Baseler Ausschusses kurzfristig ohne neuen Termin verschoben wurde. Im Zuge der Beratungen haben Deutschlands Finanzaufseher die Seiten gewechselt.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 12.1.2017: Leitartikel von Bernd Neubacher auf Seite 6



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25778&titel=Leitartikel-zum-Baseler-Ausschuss-fuer-Bankenaufsicht:-Seitenwechsel







Termine des Tages

Donnerstag, 12.01.2017



Ergebnisse

Compagnie Financière Richemont: Trading Update

Hella KGaA Hueck & Co.: 2. Quartal

Südzucker: 3. Quartal



Hauptversammlungen

Moboti







Anlagemagazin