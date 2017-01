Vorschau (18:29) 100 Banken-Abwicklungspläne aktuell in SRB-Prüfung Der Single Resolution Board (SRB), die europäische Bankenabwicklungsbehörde, sieht in der geplanten Rettung der italienischen Monte dei Paschi di Siena (MPS) offenbar keinen Verstoß gegen EU-Regelungen. SRB-Chefin Elke König wollte bei einem Pressegespräch in Brüssel zwar den Fall MPS nicht genauer kommentieren. Sie verwies aber darauf, dass eine vorbeugende Rekapitalisierung, wie sie auch bei der italienischen Traditionsbank geplant ist, eine der möglichen Maßnahmen sein könne, die Staaten „in speziellen Fällen" und unter Kontrolle der EU-Kommission anwenden könnten. Die italienische Regierung habe angekündigt, dass sie ihren Bankensektor unter Einhaltung der EU-Regeln weiter stärken wolle, sagte König. „Und natürlich ist dies willkommen." Die frühere BaFin-Chefin verwies darauf, dass jetzt erst einmal Details der Rettungslösung abgewartet werden müssten und der SRB die weiteren Entwicklungen auch genau beobachte. „Ich bin aber nicht besorgt, dass im italienischen Fall das Instrument einer vorbeugenden Rekapitalisierung zum Einsatz kommt."

