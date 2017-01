Vorschau (18:29) Analyse „Im Blickfeld“: Portugal wird Novo Banco vielleicht behalten Im Juli 2014 löste die überraschende Pleite des Banco Espírito Santo (BES), damals Portugals führende Privatbank, Schockwellen in den europäischen Märkten aus, die eine neue Krise der Finanzbranche fürchteten. Der Staat griff ein und brachte die vermeintlich gesunden Aktiva von BES in den neu gegründeten Novo Banco ein, der mit 4,9 Mrd. Euro aus dem Bankenrettungsfonds aufgepäppelt wurde. Zweieinhalb Jahre später, nach einem Regierungswechsel und einem gescheiterten ersten Versuch der Reprivatisierung, scheint nun auch der zweite Anlauf zum Verkauf der nun drittgrößten Bank des Landes mit einem Marktanteil von 16% ins Leere zu laufen. Letzte Woche wählte die portugiesische Notenbank den US-Fonds Lone Star als beste Option der drei vorliegenden Angebote für den Kauf von Novo Banco aus. Die Offerte eines Konsortiums aus Apollo und Centrebridge war offenbar zu unverbindlich, und China Minsheng konnte nicht die erforderlichen Garantien vorlegen. Blieb also nur noch Lone Star, obwohl dessen Konditionen alles andere als ideal sind.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 12.1.2017: Analyse „Im Blickfeld“ von Thilo Schäfer auf Seite 6



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25780&titel=Analyse-„Im-Blickfeld“:-Portugal-wird-Novo-Banco-vielleicht-behalten







Termine des Tages

Donnerstag, 12.01.2017



Ergebnisse

Compagnie Financière Richemont: Trading Update

Hella KGaA Hueck & Co.: 2. Quartal

Südzucker: 3. Quartal



Hauptversammlungen

Moboti







Anlagemagazin