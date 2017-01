Vorschau (18:29) Airbus legt Schlusssprint hin Airbus ist der Überraschungscoup gelungen: Der europäische Flugzeugbauer hat im vergangenen Jahr weit mehr Bestellungen eingeflogen, als Branchenbeobachter erwartet hatten. Von den Aufträgen her hat er seinen US-Rivalen Boeing auf der Zielgeraden mit insgesamt 731 Netto-Bestellungen 2016 im Wert von 104,9 Mrd. Dollar laut Listenpreis überholt. Allerdings sind in der Flugzeugbaubranche deutliche Preisnachlässe üblich. Noch Ende November hatte Airbus gerade mal 410 Netto-Aufträge für 2016 in seinen Büchern stehen. Boeing dagegen kam im vergangenen Jahr auf 668 Netto-Aufträge. Wie bei den Aufträgen legte Airbus auch bei den Auslieferungen im Dezember den Turbo ein und übergab 111 Flugzeuge an Kunden. Dadurch konnte der Flugzeugbauer das selbstgesteckte Ziel von 670 Auslieferungen im Gesamtjahr mit 688 im Wert von 101,3 Mrd. Dollar übertreffen und wie geplant eine Book-to-Bill-Rate von über 1 erreichen. Allerdings hatte Boeing bei den Auslieferungen mit 748 Fliegern wieder die Nase vorn, auch wenn der US-Flugzeugbauer damit auf eine Book-to-Bill-Rate von weniger als 1 kam. Zudem verpasste Airbus das selbstgesteckte Auslieferungsziel für den Langstreckenjet A350, wenn auch knapp: Statt 50 Exemplaren wie geplant wurden nur 49 ausgeliefert.

