Vorschau (18:29) Portugal bringt Anleihe-Deal über die Bühne Portugal hat mit dem ersten Anleiheauftritt im neuen Jahr kein Debakel erlebt, sondern hat den syndizierten Deal noch über die Bühne bringen können. Allerdings – so hieß es am Markt – mussten die Portugiesen einen „heftigen" Preis dafür bezahlen, um den Deal am Markt unter Dach und Fach zu bringen. Es zeige sich mit Blick auf den Deal der Iren in der vorigen Woche, dass die Investoren bei den Adressen der Eurozone wieder stärker differenzieren würden. Schon tags zuvor wurde im Handel davon gesprochen, dass die diesjährige Refinanzierung – das Funding-Volumen gab Portugal mit 14 bis 16 Mrd. Euro an – für das Land zur Herausforderung werden könnte. In diesem Zusammenhang wurde auf die wieder sprunghaft höheren Renditen am Anleihemarkt verwiesen, mit denen sich die Investoren für die höheren Risiken wie etwa die schlechte wirtschaftliche Verfassung des Landes oder die Probleme im Bankensektor entschädigen lassen. Portugals Schuldenmanager hatten sich für eine neue zehnjährige Anleihe mit Fälligkeit April 2027 entschieden und hatten – statt die Emission via Auktion zu bringen – den Weg des Bankensyndikats gewählt.

Termine des Tages

Donnerstag, 12.01.2017



Ergebnisse

Compagnie Financière Richemont: Trading Update

Hella KGaA Hueck & Co.: 2. Quartal

Südzucker: 3. Quartal



Hauptversammlungen

Moboti







