Vorschau (18:29) Goldman Sachs erwartet Abspeckung der fiskalpolitischen Pläne von Donald Trump Der Anstieg des Dollar und der Zinserwartungen nach dem Wahlsieg von Donald Trump sind keine Blase. Das sagte Robin Brooks, Chief Currency Strategist von Goldman Sachs, am Montag auf der Global Strategy Conference des US-Instituts in Frankfurt. Vielmehr sei diese Entwicklung als Normalisierung von extremen Fehlbewertungen aus der Zeit vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl zu verstehen. Brooks rechnet damit, dass der Dollar weiter steigen wird, und ist nach wie vor überzeugt, dass der Euro, der derzeit bei 1,05 Dollar liegt, unter die Parität sinken wird. Das Erreichen der Parität erwartet Goldman Sachs auf Sicht von zwölf Monaten, 2018 und 2019 prognostiziert die Bank die Währung bei 0,95 und 0,90 Euro. „Das Zinsumfeld ist für den Dollar nach wie vor positiv", so Brooks. Die US-Geldpolitik müsse nach wie vor normalisiert werden, die US-Zinsen seien immer noch extrem niedrig. Die US-Volkswirtschaft habe die Vollbeschäftigung erreicht, und das trotz des starken Dollar, der für die amerikanische Wirtschaft ein Schock sei. Die Märkte unterschätzen Brooks zufolge das Ausmaß der bevorstehenden Leitzinserhöhungen der Fed. Goldman Sachs erwarte drei Leitzinserhöhungen in diesem sowie jeweils vier Schritte in den Jahren 2018 und 2019, d.h. Anhebungen um insgesamt 275 Basispunkte (BP). Die Märkte gingen jetzt von fünf Anhebungen bis Ende 2019 aus. Das sei zu wenig.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 12.1.2017: Bericht von Christopher Kalbhenn auf Seite 13



