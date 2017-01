Vorschau (18:29) Serie „Immobilienmärkte im Ausnahmezustand“ (Teil 8): „Das Abwärtsrisiko ist beherrschbar“ Vor dem EU-Referendum haben viele für den Fall eines Votums für den Austritt den Zusammenbruch des britischen Immobilienmarkts prophezeit. Die Kurse börsennotierter Immobiliengesellschaften (Reits) wie British Land oder Land Securities gerieten bereits unter Druck, als in den Monaten vor dem EU-Referendum vermehrt Anteile an offenen Immobilienfonds zurückgegeben wurden. Ihre Aktien werden von deren Managern lieber gehalten als Cash, denn sie bieten Dividendenausschüttungen und die Hoffnung auf Kursgewinne. Und sie sind liquide genug, um gegebenenfalls Anleger auszahlen zu können. Der Ansturm der Kleinanleger sorgte jedoch dafür, dass sämtliche Reserven komplett aufgezehrt wurden. Im Nu war mehr als die Hälfte der in offenen Immobilienfonds geparkten 25 Mrd. Pfund eingefroren. Wenn noch Transaktionen am Markt stattfanden, waren es meist Fonds, die Objekte veräußern mussten, um ihre Anleger auszahlen zu können. Da seien „Schnäppchen" zu haben gewesen, sagt Jon Rickert, der auf Immobilienkredite spezialisierte Investment Director beim Schweizer Vermögensverwalter GAM, der Börsen-Zeitung. So habe etwa ein erstklassiges Bürogebäude in Hammersmith zu einem wesentlichen Abschlag auf die Bewertung vor dem Brexit-Votum den Besitzer gewechselt. „Wir haben aber nicht viele Transaktionen dieser Art gesehen", sagt Rickert. „Die offenen Immobilienfonds haben ihr Exposure still und langsam reduziert."

