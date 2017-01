Leitartikel: Parität – Haken dran Schon bald könnte der Euro auf einen Kurs von einem Dollar fallen. Über diese Parität diskutiert der Währungsmarkt seit Jahren – Zeit, es hinter sich zu bringen. Die Parität gab es zuletzt vor 14 Jahren. Zwischenzeitlich stieg der Euro auf dem Höhepunkt der US-Finanzkrise fast auf 1,60 Dollar und setze im Frühjahr 2014 zu seinem Sinkflug Richtung Parität an. Diese wurde von einigen Analysten schon für 2016 angekündigt, doch der Euro erwies sich als widerstandsfähig. Im Bereich zwischen 1,03 und 1,05 Dollar kam zuletzt jede Euro-Abwertung zum Stillstand. Ob es in nächster Zeit nun doch weiter nach unten gehen wird, das hängt wohl im Wesentlichen vom Verhalten der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ab. Denn noch immer ist die Zinsdifferenz die entscheidende Determinante für das Kursverhältnis der beiden global wichtigsten Währungen. Und da von Seiten der EZB zumindest in den nächsten Wochen keine Veränderung der Geldpolitik zu erwarten ist, könnte die Fed tatsächlich den Euro unter einen Dollar drücken. Dafür müsste sie aber glaubwürdig versichern, dass sie in diesem Jahr – anders als noch 2016 – tatsächlich gewillt ist, dreimal die Zinsen anzuheben. Zwar hat sich der Markt jüngst in diese Richtung bewegt, jedoch solch ein Szenario noch nicht vollständig eingepreist. In nächster Zeit lohnt ein Blick auf US-Inflationsdaten.