Analyse „Geld oder Brief“: Daimler-Aktie leidet unter Industriewandel Mit der Mitteilung, den Pkw-Absatz im Geschäftsjahr 2016 um 11,3 % auf ein Rekordniveau von 2,08 Millionen Autos gesteigert zu haben, hat Daimler einen kleinen Vorgeschmack auf die Vorlage der Konzernbilanz am 2. Februar gegeben. Erstmals seit 2005 übernahm die Marke Mercedes-Benz wieder die Marktführerschaft von BMW – sofern man die Nebenmarken Smart, Mini und Rolls-Royce außen vor lässt. Die Ziele für 2016, einen Konzernumsatz auf dem Vorjahresniveau von 149,5 Mrd. Euro und ein leicht höheres bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) im Vergleich zu den 13,8 Mrd. Euro 2015, sollte der Konzern erreicht haben. Der Aktienkurs des Dax-Konzerns hat von diesem Wachstum kaum profitiert. Lediglich seit der Absatzerfolg am 9. Januar kommuniziert wurde, entwickelte sich das Daimler-Papier etwas besser als der Dax und einen guten Prozentpunkt besser als BMW. Auf Sicht von 12 Monaten dagegen, in denen der Dax um 18,3 % gestiegen ist, der BMW-Kurs um 11,8 % zulegte und die Volkswagen-Vorzüge ein Plus von 29,8 % verbuchten, liegt Daimler mit einer Steigerung um knapp 10 % deutlich zurück.