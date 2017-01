Die lang ersehnte Einigung über abschließende Strafzahlungen wegen der Dieselabgasaffäre ist noch vor dem Antritt der Trump-Administration erreicht, wenn auch mit 4,3 Mrd. Dollar teurer ausgefallen als gedacht. Analysten sind sich deshalb auch uneins, ob damit bei der Markteinschätzung der VW-Aktien die Fundamentaldaten wieder in den Vordergrund treten. Optimisten halten deutliche Kursgewinne für möglich, andere gehen davon aus, dass auch die Strafzahlungen schon in den zuletzt kräftig gestiegenen Kurs eingepreist sind. Am Donnerstag zeigte die Volkswagen-Vorzugsaktie wenig Bewegung. Das jetzt veröffentlichte „Statement of Facts" zur Aufarbeitung von Dieselgate, in das auch Erkenntnisse der von VW selbst eingesetzten Kanzlei Jones Day eingeflossen sind, ist erwartungsgemäß wenig schmeichelhaft für den Wolfsburger Konzern ausgefallen. Gegen sechs genannte verantwortliche VW-Manager in der über zehn Jahre währenden Verschwörung ermitteln die US-Strafverfolger weiter: den früheren VW-Markenvorstand und Entwicklungschef Heinz-Jakob Neußer (56), Jens Hadler (50), Richard Dorenkamp (68), Bernd Gottweis (69), der inhaftierte Oliver Schmidt (48) und Jürgen Peter (59).