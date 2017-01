Vorschau (18:29) Finanzstabilitätsrat dringt auf strengere Fondsaufsicht Der Finanzstabilitätsrat (Financial Stability Board, FSB) prescht erneut in seinem Bemühen vor, als Antwort auf die Finanzkrise nun auch endlich für eine stringentere Überwachung der Fondsbranche zu sorgen. Das Gremium legte am Donnerstag entsprechende Empfehlungen vor, durch welche Maßnahmen – nach Banken und Versicherern – nun auch Assetmanager mit einem noch dichteren Kontrollnetz überzogen werden können. Dabei geht es insbesondere um eine bessere Überwachung der Produkte, während die ursprüngliche Frage, ob zumindest nicht die großen Gesellschaften wie BlackRock als systemrelevant mit Blick auf die Finanzstabilität einzustufen wären, hintenangestellt wurde. Bislang sind die Empfehlungen noch abstrakt, sollen aber bis Ende 2018 konkretisiert werden

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 13.1.2017



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25789&titel=Finanzstabilitaetsrat-dringt-auf-strengere-Fondsaufsicht







Termine des Tages

Freitag, 13.01.2017



Ergebnisse

Bank of America: 4. Quartal

J.P. Morgan Chase: 4. Quartal

Total: Trading Statement

Wells Fargo: 4. Quartal







