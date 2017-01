Kommentar zu China: Schmutziger Trade-off Chinas Wirtschaftsplaner ziehen dieser Tage Bilanz und zeigen sich recht zufrieden: Das Wachstumsziel wurde erreicht, die dunklen Wolken am Konjunkturhimmel sind verflogen, weil in der Schwerindustrie und im Rohstoffsektor ein frischer Wind weht. In der breiten Bevölkerung hätte man sich allerdings einen weniger rußigen Start ins neue Jahr gewünscht. In den vergangenen Wochen hat sich Chinas berüchtigte Smogproblematik erbarmungslos zurückgemeldet. Auf sozialen Netzwerken beschäftigt man sich angesichts horrender Luftverschmutzungswerte mit klassischen Abhilfemaßnahmen wie Schutzmasken und häuslichen Luftfiltern und allerlei abstrusen Ideen, wie etwa turmhohen Luftreinigungsgeräten im Freien oder gar den Einsatz von ausgedienten Flugzeugtriebwerken, um Dreckluft gezielt wegzupusten. In Pekings Schaltzentralen aber muss man sich mit der tiefer gehenden Frage zur Wechselwirkung von staatlicher Konjunkturanregung und Umweltverschmutzung beschäftigen.