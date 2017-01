Vorschau (18:29) Serie „Immobilienmärkte im Ausnahmezustand“ (Teil 9): Er läuft und läuft und läuft... Brexit, EZB, Trump – die Chancen und Risiken für die Immobilienwirtschaft liegen auf der Hand. Das gilt global und natürlich auch für den Gewerbeimmobilienmarkt in Deutschland. Der läuft und läuft und läuft schon seit Jahren sehr gut und hat 2015 mit einem Transaktionsvolumen von rund 55 Mrd. Euro den Rekord des letzten Boomjahres 2007 eingestellt. Im vergangenen Jahr wurde dieser Wert mit knapp 53 Mrd. Euro deutlich weniger unterschritten als befürchtet (vgl. BZ vom 6. Januar). Zuvor erwarteten Beobachter ein Minus von 10 bis 15 %. Deutlich stärker, nämlich um fast die Hälfte auf 13,7 Mrd. Euro, sind hingegen die Transaktionen bei Wohnportfolien gesunken – bedingt durch die deutlich geringere Zahl von Großdeals. Der Rückgang des Transaktionsvolumens bei Gewerbeimmobilien liegt nicht an einer sinkenden Attraktivität Deutschlands, sondern am mangelnden Angebot.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 13.1.2017 im neunten Beitrag zur Serie „Immobilienmärkte im Ausnahmezustand“ von Thomas List auf Seite 6



