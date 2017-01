Vorschau (18:29) Analyse „Im Blickfeld“: Gute Gründe für die Abgeltungsteuer Hohe Überschüsse im Staatshaushalt und stetig wachsende Steuereinnahmen – da können Politiker nicht widerstehen. Die Wohltaten, die es 2017 als Wahlversprechen gibt, heißen Steuersenkungen. Sie sollen aber vor allem Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen erreichen und den sogenannten Mittelstandsbauch im Einkommensteuertarif abspecken. Dabei gerät auch die Abgeltungsteuer ins Visier der Reformer. Denn Reiche, um es so platt zu sagen, sollen endlich wieder mehr Steuern auf Kapitalerträge zahlen. Das zumindest meinen schon lange SPD, Grüne und die Linke. Kapitalerträge wollen sie wieder dem progressiven Einkommensteuertarif unterwerfen. Mit der 2009 eingeführten Abgeltungsteuer zahlen Anleger auf Zinsen, Veräußerungsgewinne und Dividenden 25 % (plus Solidaritätszuschlag).

Termine des Tages

Freitag, 13.01.2017



Ergebnisse

Bank of America: 4. Quartal

J.P. Morgan Chase: 4. Quartal

Total: Trading Statement

Wells Fargo: 4. Quartal







