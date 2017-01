Vorschau (18:29) Finanzmarktkalender: EZB-Debatte nach Inflationssprung



In unserem

Wenn der EZB-Rat am Donnerstag zu seiner ersten geldpolitischen Sitzung im Jahr 2017 zusammenkommt, ist Bundesbankpräsident Jens Weidmann nicht stimmberechtigt. Gemäß der 2015 begonnenen Rotation setzt Weidmann im Januar aus. Das gleiche Schicksal ereilt ihn dann auch noch im Juni. Im November ist er ebenfalls nicht stimmberechtigt, allerdings gibt es in dem Monat keine geldpolitische Sitzung. Weidmann wird das wohl verschmerzen: Zu entscheiden dürfte es in der kommenden Sitzung ohnehin nichts geben. Zu diskutieren dagegen gibt es genug – und daran darf und wird sich auch Weidmann beteiligen: Denn im Dezember 2016 hat sich die Inflation im Euroland stärker beschleunigt als angenommen. Die Teuerungsrate verdoppelte sich fast von zuvor 0,6 % auf 1,1 %. Im Januar und Februar dürfte es weiter nach oben gehen – womöglich bis auf 1,7 %. Zugleich präsentiert sich die Euro-Wirtschaft zum Jahreswechsel in guter Verfassung – vor allem, was die Stimmungsindikatoren betrifft. Das Wachstum dürfte zulegen.In unserem Terminbereich finden Sie den Finanzmarktkalender als PDF-Datei zum Download. Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 13.1.2017 im Finanzmarktkalender mit den Terminen der kommenden Woche u.a. in einem Beitrag von Mark Schrörs auf Seite 2



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25793&titel=Finanzmarktkalender:-EZB-Debatte-nach-Inflationssprung







Termine des Tages

Freitag, 13.01.2017



Ergebnisse

Bank of America: 4. Quartal

J.P. Morgan Chase: 4. Quartal

Total: Trading Statement

Wells Fargo: 4. Quartal







Anlagemagazin