Das CFO-Interview: Anlagenbauer SMS dreht bei der Geldanlage auf Der Spezialanlagenbauer SMS verfügt über eine ausgeklügelte Finanzanlagestrategie. Nicht, dass dadurch die operative Dürreperiode im Zuge der Stahlkrise in Vergessenheit geriete. Doch nur dank des stolzen Finanzergebnisses gelang der SMS Group zuletzt – zumindest unter dem Strich – ein positives Ergebnis. „Man muss berücksichtigen, dass die hohen Restrukturierungsaufwendungen in den beiden letzten Jahren enthalten sind", relativiert Finanzchef Eckhard Schulte im Interview der Börsen-Zeitung. „Wirtschaftlich", darauf legt der Manager wert, „operierten wir durchweg in den schwarzen Zahlen." Bemerkenswert ist die hohe Liquiditätsausstattung des Familienunternehmens – zuletzt wurde eine Nettoliquidität von 1,4 Mrd. Euro ausgewiesen. Hinzu kommt, dass der Anlagenbauer bei der Finanzanlage sichtlich ins Risiko geht. So wurde beispielsweise der Anteil an Staatsanleihen binnen sechs Jahren von 35 % auf Null zurückgefahren. „Wir wollen und müssen Risiko nehmen, dieses aber transparent und kontrolliert", begründet Schulte. „Das ist die Klammer zum operativen Geschäft, in dem das Risikomanagement von zentraler Bedeutung ist."