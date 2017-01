Wells Fargo dämpft die Partystimmung unter US-Banken J.P. Morgan und Bank of America, gemessen an ihrem Börsenwert aktuell die Nummer 1 und die Nummer 3 unter den größten US-Instituten, haben zum Auftakt der US-Bilanzsaison die Gewinnerwartungen übertroffen und dabei wie schon im dritten Quartal von einem starken Geschäft im Handel mit Aktien und festverzinslichen Wertpapieren profitiert. Die zweitgrößte US-Bank Wells Fargo, die in den vergangenen Monaten mit den Folgen eines Ende September öffentlich bekannt gewordenen Vertriebsskandals zu kämpfen hatte, enttäuschte dagegen die Erwartungen. Während der Branchenprimus J.P. Morgan in den letzten drei Monaten des abgelaufenen Turnus 6,7 Mrd. Dollar oder fast ein Viertel mehr als im Vergleichszeitraum verdiente und Bank of America ihren Gewinn sogar um gut zwei Fünftel auf 4,7 Mrd. Dollar steigerte, verzeichnete Wells Fargo einen Gewinnrückgang um gut 5% auf rund 5,3 Mrd. Dollar. Die Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley sowie die Citigroup legen in der nächsten Woche ihre Zahlen zum Geschäftsjahr vor und komplettieren das halbe Dutzend der wichtigsten US-Banken. Der Aluminiumkonzern Alcoa, der in den vergangenen Jahren traditionell die Bilanzsaison eröffnet hat und im November aufgespalten wurde, präsentiert seine Ergebnisse erst zum Monatsende.