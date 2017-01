Kommentar zum Neubau der Bundesbank: Alles brutal neu Alles neu macht – in dem Fall nicht der Mai, sondern die Bundesbank: Gerade erst hat die Notenbank ihr rundum erneuertes Geldmuseum eröffnet, da gibt sie schon den Startschuss für den Um- und Neubau ihrer Zentrale im Frankfurter Norden – mit der Suche nach einem Ausweichquartier für rund 2000 Mitarbeiter während der Bauarbeiten. Das sei die größte Büroverlagerung in Frankfurt seit dem 2. Weltkrieg, sagt das zuständige Bundesbankvorstandsmitglied Johannes Beermann. Das langgestreckte, 13-stöckige Hauptgebäude der Bundesbank, dessen Fassade vom grauen Sichtbeton geprägt ist und der Stilrichtung des „Brutalismus" zugeordnet wird, ist zwischen 1967 und 1972 erbaut worden und soll grundsaniert werden. Bis auf die Stahlträger wird es komplett abgetragen. Die „Physiognomie" (Beermann) soll erhalten bleiben. Denn: „Das Gebäude hat viel Symbolwert", so der Bundesbanker. In den Worten von Bundesbankpräsident Jens Weidmann, nachzulesen in einer Broschüre, ist der massive Baukörper sogar „geradezu ein Sinnbild für die Stabilitätskultur der Bundesbank und ihre Standfestigkeit". Auch vom Interieur, das mit dunklen Holzwänden und teils knalligen Farben den Charme der 1960er und 1970er Jahre versprüht, will Beermann möglichst viel erhalten. Neben der Sanierung des Hauptgebäudes plant die Bundesbank aber auch einen Neubau auf dem Gelände. Die Idee ist, auch jene 1600 Mitarbeiter, die derzeit über die Stadt verteilt sind, an den Standort zu holen. Und wie soll dieser Neubau aussehen – wieder ein oder mehrere massive, flachere Betonbauten oder ein modernes, gläsernes Hochhaus? Nichts Genaues weiß man nicht.