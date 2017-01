Serie „Immobilienmärkte im Ausnahmezustand“ (Teil 10): Bremse bei Immobilienpreisblasen Ein neues Gesetz soll Unklarheiten bei der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie beseitigen und der Finanzaufsicht BaFin neue Befugnisse gegen die Entwicklung von Preisblasen am Immobilienmarkt einräumen. Kurz vor dem Jahreswechsel hat die Bundesregierung beim rechtlichen Rahmen für Wohnimmobilienkredite Gas gegeben. Das Kabinett beschloss mit dem „Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz" ein Maßnahmenpaket, das allerdings in seiner Wirkung in zwei verschiedene Richtungen strebt. Es lockert und bremst zugleich die Möglichkeiten, Wohnimmobilienkredite zu vergeben. Bremsend wirken neue Rechte, die die Finanzaufsicht BaFin erhält.