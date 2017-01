Die Türkei verspielt ihr großes Potenzial Die Türkei droht im wirtschaftlichen und politischen Chaos zu versinken. Sollte die Regierung von Präsident Erdogan wieder auf einen etwas gemäßigteren Kurs zurückfinden, wäre eine Stabilisierung angezeigt. Es sieht derzeit nicht danach aus. Ein Präsident, der immer mehr Macht an sich reißt, ein strukturelles Leistungsbilanzdefizit, ausbleibende Touristen, eine steigende Teuerung, eine prekäre Sicherheitslage: Die Situation für die türkische Wirtschaft ist ausgesprochen schwierig. Ratingagenturen wie Moody‘s haben bereits davor gewarnt, aufgrund des verschlechterten Investitionsumfelds die Türkei herabzustufen – womit das Land am Anleihenmarkt einen Ramschstatus erlangen würde. Am Devisenmarkt hat dieser Gift-Cocktail zu einer starken Abwertung der türkischen Lira geführt. Nach einer deutlichen Erholung von über 2,8 % am Donnerstag notierte die Landeswährung am Freitag gegenüber dem Dollar wieder 1,1 % tiefer auf 3,80 Lira.