Vorschau (18:53) Zersetzung am Minibondmarkt Als wichtiges Instrument der Unternehmensfinanzierung haben Mittelstandsanleihen weitgehend ausgedient: zu hoch sind die Ausfälle. Zum Jahreswechsel 2016/2017 zeigt der Markt „deutliche Zersetzungserscheinungen", stellen die Experten von Capmarcon fest. Von den im alten Jahr fälligen Minibonds über 925 Mill. Euro wurden gerade 546 Mill. Euro ordnungsgemäß getilgt, 379 Mill. Euro seien leistungsgestört: Eine Quote von 41 %. Das gerade gestartete Jahr dürfte kaum Besserung bringen: Von den 2017 fälligen Anleihen im Volumen von 1,13 Mrd. Euro wurden bislang 59 Mill. Euro vorzeitig zurückgezahlt, 735 Mill. Euro sind distressed. Das ergibt eine Ausfallquote von beachtlichen 65 %. Jedoch erwarte der Markt hinsichtlich der noch 335 Mill. Euro ausstehenden Titel keine allzu bösen Überraschungen mehr, der Börsenwert dieser Anleihen betrug zum Stichtag 31. Dezember 94 % des Nominalwertes. Leistungsstörung oder Distressed sind die Titel, wenn Zinsen nicht fristgerecht gezahlt werden, die vereinbarte Tilgungszahlung unterbleibt, die Aussetzung des korrekten Schuldendienstes wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten sowie aus anderen Gründen angekündigt wird oder der Emittent Insolvenz angemeldet hat.

Börsen-Zeitung vom 14.1.2017



