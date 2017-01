Wenn Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Börse am Montag zur traditionellen Jahreseröffnung bitten, wird die Erwartung der Financial Community groß sein, am Börsen-Sitz in Eschborn nicht nur Wein, sondern vor allem reinen Wein eingeschenkt zu bekommen. Denn zu widersprüchlich war das, was seit dem Start des Fusionsprojektes zwischen Deutscher Börse und London Stock Exchange (LSE) vor knapp einem Jahr von beiden Börsenbetreibern, von ihren Organmitgliedern oder Beauftragten offiziell mitgeteilt, beschlossen, gesagt, angedeutet oder auch als Hintergrundinformation verbreitet wurde. Gab es die behauptete Bedingung der britischen Regierung nach dem Sitz in London überhaupt? Was ist noch verhandelbar, was nicht? Können Deutsche Börse und LSE ohne Einberufung neuer Hauptversammlungen Modifikationen an ihrem Fusionsvertrag vornehmen? Wie steht es um die Kompetenzen des Referendumsausschusses, der sich mit den Brexit-Folgen für die Fusion beschäftigen soll: Kann er nur nachträglich empfehlen oder auch entscheiden? Und wie sieht Plan B aus, wenn die hessische Börsenaufsicht die Fusion untersagt?