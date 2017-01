Vorschau (18:53) Cyberkriminalität: Gewappnet für den Ernstfall? – Spezialthema Recht & Kapitalmarkt Immer wieder erschüttern spektakuläre Straftaten im Zusammenhang mit Cyberkriminalität die Wirtschaftswelt, zum Teil mit erheblichen finanziellen Schäden. So zuletzt in dem medienträchtigen Fall einer Cyber-Attacke auf über 900000 DSL-Router oder die jüngst bekannt gewordenen Angriffe auf Yahoo, bei denen Hacker Daten von über einer Milliarde Kunden erlangten. Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung wirtschaftlicher Prozesse schafft enorme Anreize für Kriminelle, schnelle Beute zu machen. Dies stellt für Unternehmen eine große organisatorische und personelle Herausforderung dar. Unternehmen drohen im Zusammenhang mit Cyberangriffen nicht nur der Verlust von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, sondern bei nicht hinreichender Vorsorge oder einem nicht ordnungsgemäßen Verhalten im Ernstfall Reputationsschäden, Schadenersatzverpflichtungen und Bußgelder.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 14.1.2017 im Spezialthema Recht & Kapitalmarkt, u.a. mit dem Beitrag „Cyberkriminalität: Gewappnet für den Ernstfall?“ von an Geert Meents, Jan Pohle und Christian Schoop, alle drei Partner von DLA Piper, auf Seite 9



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25802&titel=Cyberkriminalitaet:-Gewappnet-fuer-den-Ernstfall?-–-Spezialthema-Recht---Kapitalmarkt







Termine des Tages

Montag, 16.01.2017



Keine aktuellen Termine vorhanden









Anlagemagazin