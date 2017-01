Interview mit Volker Wieland: Wirtschaftsweiser geht mit EZB hart ins Gericht Unmittelbar vor der EZB-Zinssitzung am Donnerstag hat der Wirtschaftsweise Volker Wieland den Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) scharf kritisiert und sich für ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik ausgesprochen. „Die EZB muss den Fuß jetzt vom Gas nehmen", sagte Wieland im Interview der Börsen-Zeitung. Die Euro-Hüter sollten ihre Wertpapierkäufe (Quantitative Easing, QE) jetzt schrittweise reduzieren „und noch in diesem Jahr beenden". Der EZB-Rat hatte erst Anfang Dezember entschieden, QE über März 2017 hinaus bis Dezember 2017 zu verlängern, wenn auch ab April mit einem reduzierten monatlichen Kaufvolumen von 60 Mrd. Euro statt 80 Mrd. Euro. Das passe nicht zum Wachstums- und Inflationsausblick, kritisierte Wieland. Die EZB unterschätze zudem die Risiken ihrer Politik für die Finanzstabilität und die Reformpolitik in der Eurozone. Die unerwartet deutliche Beschleunigung der Inflation Ende 2016 hat die Debatte über die EZB-Politik angeheizt. Ende vergangener Woche hatte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) für ein Ende der ultralockeren Politik plädiert. Die Mehrheit im EZB-Rat hält das aber noch für verfrüht.