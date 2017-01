Vorschau (19:11) Kommentar zu Donald Trump: Bye bye Nafta Die „Freihandelsabkommen vernichten amerikanische Arbeitsplätze", heizt ein knapp 70-Jähriger einer Ansammlung von US-Wählern in Reading (Pennsylvania) ein – darunter „260 Nafta-Opfer". Der knapp 70-Jährige ist jedoch nicht Donald Trump, und es ist auch keine Szene des Präsidentschaftswahlkampfs 2016. Das genannte Zitat stammt aus dem Jahr 2008 und ist von James P. Hoffa, Chef der Gewerkschaft Teamsters. Damals überboten sich Barack Obama und Hillary Clinton im Vorwahlkampf der Demokraten mit Kritik am Nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta, das unter Clintons Ehemann in den Neunzigern verabschiedet worden war. Binnen 100 Tagen, versprach Hillary Clinton im Vorwahlkampf, werde Nafta neu verhandelt. Obama kündigte seinerzeit knallharte Umwelt- und Arbeitsrechtsstandards für Mexiko an. Was ist daraus geworden? Reichlich wenig. Denn als sich die Finanzkrise zuspitzte, die in der Lehman-Brothers-Pleite gipfelte, verstummte die Kritik am verhassten Freihandelsabkommen, weil ganz andere Themen nach oben drängten. Diese langjährige Ruhe um Nafta hat offenbar viele Unternehmen – darunter die nun bass erstaunten Autobauer – in falsche Sicherheit gewogen. Der designierte Präsident Trump ist derweil weiterhin als populistischer Vermarkter seiner selbst unterwegs, und Nafta erweist sich als dankbares Ziel, auf das die aufgestaute Wut der Amerikaner gelenkt werden kann.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 17.1.2017: Kommentar von Sebastian Schmid auf Seite 1

sowie Berichterstattung von Stefan Kroneck, Sabine Wadewitz, Ulli Gericke, Isabel Gomez, Christoph Ruhkamp, Gesche Wüpper, Andreas Heitker und Peter De Thier im Schwerpunkt „Trump droht mit Zoll“ auf Seite 11

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25804&titel=Kommentar-zu-Donald-Trump:-Bye-bye-Nafta







Termine des Tages

Dienstag, 17.01.2017



Ergebnisse

Alstom: Umsatz 9 Monate

Beiersdorf: Umsatz Jahr

Morgan Stanley: 4. Quartal

Renault: Umsatz 4. Quartal

United Health: 4. Quartal

Zalando: Trading Update







Anlagemagazin