Vorschau (19:11) Leitartikel zum Brexit: Klarer Schnitt Theresa May wird sich bei ihrer Grundsatzrede zum Thema Brexit am Dienstag im Lancaster House keine Blöße geben. Wer programmatische Ansagen oder gar einen Fahrplan dazu erwartet, wie der Austritt aus der EU vonstattengehen soll, dürfte enttäuscht werden. May wollte diese Rede nicht halten, schließlich hatte sie angekündigt, den Prozess nicht ständig zu kommentieren. Sie hält sie nur, weil sie sich damit die Zustimmung des Unterhauses zur Inanspruchnahme von Artikel 50 des Vertrags von Lissabon erkauft. May weiß nur zu gut, wie es ihrem Vorgänger David Cameron erging, der die Beziehungen zur EU neu gestalten wollte, dazu 2013 detailreiche Ausführungen machte und am Ende keine nennenswerten Zugeständnisse Brüssels erreichen konnte. Er verlor die von ihm versprochene Volksabstimmung und trat daraufhin zurück. Sie will in dieser Sache auf keinen Fall als Verlierer dastehen. Sie will auch nicht daran schuld sein, wenn Großbritannien durch den Brexit Nachteile entstehen, etwa wenn das Land zwei Jahre nach dem Antrag nach Artikel 50 des Vertrags von Lissabon keinen ungehinderten Zugang zum gemeinsamen Binnenmarkt mehr haben sollte. Deshalb wird sie wohl kaum dafür werben, nicht nur die Staatengemeinschaft, sondern auch den Europäischen Wirtschaftsraum zu verlassen. Mit dem Brexit verbundene Nachteile sollen den Briten lieber als Resultate des Handeln von EU-Regierungschefs erscheinen denn als Konsequenzen des Vorgehens ihrer Regierungschefin.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 17.1.2017: Leitartikel von Andreas Hippin auf Seite 8

sowie Bericht von Stefan Schaaf auf Seite 17

Termine des Tages

Dienstag, 17.01.2017



Ergebnisse

Alstom: Umsatz 9 Monate

Beiersdorf: Umsatz Jahr

Morgan Stanley: 4. Quartal

Renault: Umsatz 4. Quartal

United Health: 4. Quartal

Zalando: Trading Update





