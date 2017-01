Serie „Immobilienmärkte im Ausnahmezustand“ (Teil 11): Proptech verhilft zu erhöhter Prozesseffizienz Im Immobiliensektor sind sogenannte Proptechs auf dem Vormarsch, Start-ups, die in der Immobilienvermittlung tätig sind bzw. sich der Digitalisierung von Prozessen verschrieben haben. Kein anderes Segment der deutschen Fintech-Szene ist im vergangenen Jahr ihrer Anzahl nach stärker gewachsen als Proptech, jene Disziplin, die sich meist in der Form von Start-ups der digitalen Bewirtschaftung von Immobilien widmet. Waren es 2015 noch keine 70 Unternehmen, so gehörten per Ende vergangenen Jahres Barkow Consulting zufolge knapp 150 Firmen zum deutschen Proptech-Segment. Ein erheblicher Teil der Start-ups ist im Bereich der Immobilienvermittlung tätig, rund ein Drittel soll es sein. Diese Dominanz hatte sich seit Mitte 2015 im Zuge einer regulatorischen Neuerung herausgebildet: Der Gesetzgeber hatte für die Immobilienvermittlung das Bestellerprinzip geschaffen. Seitdem muss nicht mehr der Mieter die Maklerkosten zahlen, sondern derjenige, der den Vermittler beauftragt hat.