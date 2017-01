Kommentar zum Brexit: Die größte Kaimaninsel Theresa May und ihr Schatzkanzler haben ihr Möglichstes getan, um eine glaubhafte Drohkulisse für den Fall aufzubauen, dass Brüssel dem britischen Wunsch nach einem Freihandelsabkommen nicht nachkommen sollte. Soll man auf dem Kontinent ruhig glauben, dass man die Steuern dann so lange senken wird, bis man zur größten Kaimaninsel der Welt geworden ist und Europas Unternehmer und Anleger über den Ärmelkanal schwimmen. Vielleicht tritt der ganze aufgestaute Groll gegen die eigenbrötlerischen Briten, die einen in der größten Krise der EU im Stich lassen wollen, dann etwas in den Hintergrund. Allerdings ist das Risiko groß, dass man in Brüssel den britischen Wunsch als Rosinenpickerei interpretiert, die man ja koste es was es wolle verhindern wollte.