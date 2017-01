Umfrage der Börsen-Zeitung: Robo Advisory geht bislang am Laien vorbei Robo-Advisory-Plattformen wollen ihr Angebot im Massengeschäft mit privaten Sparern etablieren. Die Online-Geldanlage funktioniert bereits gerade auch mit kleinen Summen doch bislang greifen nur informierte Anleger zu, wie eine Umfrage der Börsen-Zeitung zeigt. Was ist das Besondere an automatischen Vermögensverwaltern, die als sogenannte Robo Advisor an die Anleger herantreten? Die vereinfachte Beratung über einen Fragebogen, mit dem die Anbieter das Risikoprofil der Sparer ermitteln, ist allein kein Novum, ein standardisierter Ablauf in der Wertpapierberatung wäre schließlich auch ohne Online-Vermögensverwalter möglich. Auch die automatische Geldanlage über einen Computeralgorithmus, der über börsengehandelte Fonds (ETF) oder andere Produkte ein Portfolio zusammenbaut und fortlaufend anpasst, stellt jenseits aller technischen Raffinesse die Vermögensverwaltung nicht auf neue Beine eine geschickte Streuung des Vermögens ist auch die Aufgabe klassischer Mischfonds, die im Markt längst etabliert sind.