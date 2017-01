IVG schreitet zur Resteverwertung – Interview mit CEO Dietmar Binkowska Nach dem Verkauf der Bestandsimmobilien an Blackstone geht es bei der IVG darum, die verbliebenen Geschäfte allen voran die Fondsgesellschaft Triuva und das Kavernengeschäft zu versilbern. Natürlich haben die Eigentümer ein Interesse daran, so schnell wie möglich die restlichen Werte der IVG HoldCo zu liquidieren, sagte Dietmar Binkowska im Interview der Börsen-Zeitung. Auf einen Zeitplan will sich der IVG-Chef jedoch ebenso wenig einlassen wie auf den Verwertungsweg. Denkbar sei sowohl der Verkauf der Einzelteile als auch die Weitergabe der IVG als Ganzes. Auf Vorstandsmitglied Rolf Glessing kann sich Binkowska dabei aber nicht mehr stützen, verlässt er den Konzern doch Ende März in bestem gegenseitigen Einvernehmen.