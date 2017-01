Vorschau (18:53) Deka-Zinskompass: EZB wird unbeirrt an QE-Plan festhalten Trotz einer deutlich verbesserten wirtschaftlichen Lage im Euroraum geht die DekaBank davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) unbeirrt bis Ende des Jahres in großem Stil Anleihen aufkaufen wird – und diese Käufe dann erst 2018 einstellt. „Einer Diskussion über den Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik dürfte sie sich erst im späteren Jahresverlauf stellen", schreibt Deka-Volkswirt Kristian Tödtmann im Kommentar zum neuen Deka-Zinskompass, der jeweils vor der geldpolitischen Sitzung des EZB-Rats in der Börsen-Zeitung veröffentlicht wird. Der EZB-Rat hatte Anfang Dezember sein Wertpapierkaufprogramm Quantitative Easing (QE) über März 2017 hinaus bis Dezember 2017 verlängert, wenn auch ab April mit einem reduzierten monatlichen Kaufvolumen von 60 Mrd. Euro statt 80 Mrd. Euro. Neben anderen hatte Bundesbankchef Jens Weidmann dagegen gestimmt – wohl auch wegen der langfristigen Festlegung. In Deutschland fordern Politiker und Volkswirte eine rasche Kehrtwende, erst recht, nachdem die Inflation Ende 2016 stark angezogen hat. Vor der EZB-Zinssitzung am Donnerstag plädierte der Wirtschaftsweise Volker Wieland im Interview der Börsen-Zeitung dafür, QE rasch zu reduzieren und noch 2017 zu beenden (vgl. BZ vom 17. Januar).

