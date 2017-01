Vorschau (18:53) Serie „Immobilienmärkte im Ausnahmezustand“ (Teil 12 ): Gute Immobilien sind auch global das Nadelöhr Sydney ist das neue London. Auch Moskauer Gewerbeimmobilien dürften im gerade begonnenen Jahr – allen Sanktionen zum Trotz – bei den Kapitalwerten deutlich schneller zulegen, als in anderen Bürometropolen der Welt – von London ganz abgesehen, wo sogar ein Minus droht. Kein Zweifel, der Immobilienmarkt in der britischen Hauptstadt muss nach dem Brexit-Votum im vergangenen Sommer Rückschläge verkraften wie schon lange nicht mehr. Die Bürospitzenmieten gingen beim vorjährigen „Top-Performer" um fast 5 % in den Keller, wie der Immobiliendienstleister JLL (einst Jones Lang LaSalle) in seinem Rückblick auf 2016 ermittelt hat. Und auch für das neue Jahr ist Hela Hinrichs, Europa-Research-Chefin hierzulande, nicht wirklich zuversichtlicher, sondern erwartet ein weiteres Minus an der Themse. Eine Umkehr mit wieder steigenden Mieten sehen die Immobilienexperten nach dem Brexit erst wieder ab 2019.

