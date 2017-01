Symrise hat Näschen für gute Deals – Gespräch mit Chef Heinz-Jürgen Bertram Im kommenden Jahr ist es so weit, dann wird der Duft- und Aromenhersteller Symrise in den sogenannten Dividendenadel aufsteigen. Zu diesen Ehren gelangen all jene Unternehmen, die für die Dauer von mindestens zehn Jahren eine stabile bis steigende Dividende ausschütten. Für Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandschef von Symrise, steht die Aufnahme außer Frage: „Wir haben die Dividende immer gehalten oder erhöht. An diesem Trend werden wir festhalten", verspricht er im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Denn Wert zu schaffen, was er als Kern seiner Aufgabe versteht, heißt für ihn, eine gute Mischung aus Dividendenkontinuität und Wachstum hinzubekommen.