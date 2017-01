Vorschau (18:53) Kommentar zu Davos: Globalisierungsgeist Es ist schon ein wenig skurril, wenn ausgerechnet der Präsident des ach so fernen und fremden China und Chef der größten kommunistischen Partei der Welt vor der internationalen Geschäftselite in Davos in die Rolle des wichtigsten Hoffnungsträgers in Sachen Globalisierung schlüpfen muss. Xi Jinping hat den Part eines Fürsprechers für eine globalisierte marktwirtschaftlichen Ordnung aber sicherlich gerne übernommen. Chinas Präsident ist als Repräsentant der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft so etwas wie eine neue Orientierungsfigur, da mit Donald Trump der künftige Anführer der größten Wirtschaftsnation einen destruktiven, protektionistischen Kurs einschlägt, der die Weltwirtschaft in große Unsicherheit zu stürzen droht. Xis Auftritt in Davos – der erste eines chinesischen Staatsoberhaupts auf dem berühmten World Economic Forum – wäre sicherlich weniger aufgefallen, wenn eine Hillary Clinton ins US-Präsidentenamt gefunden hätte.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 18.1.2017: Kommentar von Norbert Hellmann auf Seite 1

sowie Bericht von Norbert Hellmann auf Seite 5

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25817&titel=Kommentar-zu-Davos:-Globalisierungsgeist







Termine des Tages

Mittwoch, 18.01.2017



Ergebnisse

ASML: Jahresergebnis

Burberry: Umsatz 3. Quartal

Charles Schwab: 4. Quartal

Citigroup: 4. Quartal

Goldman Sachs: 4. Quartal

Netflix: 4. Quartal







Anlagemagazin