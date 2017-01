Merkur Bank investiert in mehr Wachstum – Gespräch mit Geschäftsführer Marc Lingel Die Merkur Bank strebt nach der Kapitalerhöhung weiteres Wachstum jenseits der Bauträgerfinanzierung an. „Wir sind in einer investiven Phase", sagte Geschäftsführer und Komplementär Marcus Lingel der Börsen-Zeitung. Vor allem im Geschäft mit Unternehmenskrediten und in der Vermögensberatung wollen die Münchner zulegen. Die Produktpalette werde erneuert, der Marktauftritt verändert und das Marketing intensiviert. „Wir investieren viel Geld, um bekannter zu werden", sagte Lingel. Das Ziel sei es, als Unternehmer-Bank wahrgenommen zu werden: „Dies ist das größte Differenzierungsmerkmal, das wir haben." Die Bank richte sich als unternehmerische Bank an Unternehmerpersönlichkeiten.