Vorschau (18:58) Die Deutsche Bank halbiert den Bonustopf Die Deutsche Bank macht Ernst mit der Begrenzung ihrer Boni und halbiert in etwa ihre variablen Zahlungen für 2016. Der Vorstand habe entschieden, die variable Vergütung für das Jahr 2016 „deutlich zu reduzieren", hat das Führungsgremium den Mitarbeitern mitgeteilt: „Konkret bedeutet das: Mitarbeiter mit den Titeln Vice President, Director und Managing Director werden lediglich die Gruppenkomponente, jedoch keine individuelle variable Vergütungskomponente für das vergangene Geschäftsjahr erhalten." Der Vorstand verzichtet den Angaben zufolge wie schon im Jahr davor komplett auf Boni. Mit den Kürzungen bestätigen sich Angaben, die vor Tagen aus Aufsichtsratskreisen verlautet waren. Bei den Anlegern konnte die Bank am Dienstag nicht punkten. In einem gut behaupteten Gesamtmarkt schlossen ihre Aktien etwas leichter. Vice Presidents, Directors und Managing Directors stellen rund ein Viertel der Belegschaft und zählen zu den Vielverdienern, weshalb Kürzungen dort überproportional stark ins Gewicht fallen. Rund 75% der Mitarbeiter sind von der Kürzung der individuellen Boni „nicht oder kaum betroffen", wie die Bank mitteilt, die sich zu Details auf Anfrage nicht weiter äußert.

